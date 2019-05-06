Romanların bilinmeyen efsanesi

Romanların Hıdrellezi olarak bilinen Kakava, "Baba Fingo" efsanesiyle her yıl ilgi görüyor. Romanların, doğanın uyanışını bolluk ve bereket dileği ile eğlenceli şekilde kutladığı Kakava Şenlikleri efsanelerle daha renkli hale geliyor. Romanların Kakava'ya ait en önemli söylencelerinin başında Baba Fingo yer alıyor. Efsaneye göre, Mısır'da Firavun'un zulmettiği Romanların lideri Baba Fingo, firavunun ordusundan saklanmak için Kızıldeniz'e giriyor ve bir daha çıkmıyor. Romanlar, 6 Mayıs sabahı Baba Fingo'nun bir nehirden yeniden çıkacağı inancını taşıyor. Baba Fingo'yu bekleyen Romanların nehir kenarındaki ritüelleri ve eğlenceli Kakava (Hıdırellez) kutlamaları, dünyanın pek çok yerinden turisti Edirne'ye çekiyor. Kakava'da son birkaç yıldır katılımcıların sayıları on binlerle ifade ediliyor.

Gün geçtikçe meraklılarının arttığı Kakava'nın ateşi, turizme de can oluyor. Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, AA muhabirine Kakava - Hıdrellez Şenlikleri'nin bu yıl da coşkuyla kutlandığını söyledi.

Kakava efsanesinin her geçen yıl daha fazla konaklamalı turisti çektiğini ifade eden Bacıoğlu, şöyle konuştu:

"Bu anlamda Kakava'nın kültürel bereketi, son 10 yılda olduğu gibi turistik olarak yerli ve yabancı on binlerce misafiri günübirlik ya da konaklamalı olarak Edirne'ye çekmiş oldu. Bu yılki kaba tahminlerimize göre 40-45 bin gibi yerli ve yabancı katılımcı Sarayiçi'nde buluştu ve yağmura aldırış etmeden şans diledi, sağlık diledi, neşe diledi, bereket diledi. Son zamanlarda tanıtım ve bilinirliği yükselten sosyal medya ve fotoğrafların, basının gücü ile milyonlara Edirne olarak ulaşmış olduk."