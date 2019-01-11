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Roya ile Kardelen’in herkese örnek dostluğu

Suriyeli çocukların eğitime entegrasyonunu anlatan 44 saniyelik kamu spotunda, aynı okulda öğrenim gören Roya ile Kardelen’in yakın arkadaşlığına dikkat çekildi. 

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Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PICTES) kapsamında yürütülen ve Suriyeli çocukların eğitime entegrasyonunu anlatan kamu spotu ile kamuoyunda eğitim faaliyetlerine yönelik farkındalığı artırmak amaçlanıyor. Kilis’teki Yunus Emre İlkokulu’nda çekilen ve televizyonlarda gösterilecek 44 saniyelik kamu spotunda, okullarda Türk ve Suriyeli öğrencilerin kaynaşması, kurdukları yakın dostluklar ve aynı ortamda Türkçe öğrenmeleri gibi konular işlendi. Bu kapsamda, Suriyeli Roya’nın, Kardelen ile kurduğu yakın arkadaşlık, birlikte Türkçe öğrendikleri okul, sınıf ve kütüphane ortamından görüntüler paylaşıldı. Kardelen, Roya’nın harfleri söylerken zorlandığı anlarda ona yardım ettiğini anlatırken, Roya da arkadaşı Kardelen’in desteğinden duyduğu memnuniyeti aktardı. Kamu spotunda, ‘Suriyeli çocuklar; Türkiye’de güvenle büyüyor, aldıkları eğitim sayesinde geleceğe umutla bakıyor’ mesajı paylaşıldı.      

23 ilde uygulanıyor      

Öte yandan PICTES yetkililerinden alınan bilgiye göre, AB tarafından Türkiye’de yaşayan Suriyeliler için insani yardım, eğitim sağlık, psikososyal destek ve göç yönetimi alanlarında Türkiye’ye mali destek sağlamak amacıyla ‘Türkiye’deki Sığınmacılar için Mali İmkan’ adı altında program geliştirildi. Program altında doğrudan hibe yönetimi ile MEB tarafından yürütülmek üzere 300 milyon avro bütçeli PICTES, 2016’da başlandı. Türkiye’de geçici koruma altında olan Suriyeli çocukların eğitime erişimine katkıda bulunmayı amaçlayan proje, Suriyeli öğrencilerin yoğunlukla eğitim gördüğü 23 ilde uygulanıyor. Suriyeli öğrencilerin eğitime erişiminin artırılması, eğitim kurumlarının ve personelinin operasyonel kapasitesinin iyileştirilmesi amacıyla yürütülmekte olan projenin; kırtasiye, ders kitabı ve giyim yardımı, farkındalık artırma faaliyetleri gibi 15 ana faaliyet alanı bulunuyor. 

Gasp edileceğini anlayınca öyle bir yöntemle kaçtı ki...

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