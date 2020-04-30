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Yaşam

Ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 14 kişiye toplamda 44 bin 100 lira ceza

Bursa'da polis ekiplerinin düzenlediği baskında koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan kahvede, yasağa rağmen kumar oynarken yakalanan 14 kişiye 'sosyal mesafe' kuralını ihlal etmekten toplamda 44 bin lira idari para cezası uygulandı.

DHA30 Nisan 2020 Perşembe 02:03 - Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 02:03
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Esentepe Mahallesinde bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından Tuna caddesindeki adrese yapılan operasyonda koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan kahvede 14 kişi yakalandı. Baskın sırasında karşılarında polis ekiplerini gören vatandaşlar, ellerindeki oyun kağıtlarını atarak saklamaya çalıştı. İş yerinde incelemelerde bulunan ekipler, iş yeri ruhsatının bulunmadığını ve içeride sigara içildiğini belirleyerek idari para cezası uyguladı.

Ayrıca koronavirüs tedbirlerine uymayarak kahvede kumar oynayan 14 kişiye 'Sosyal mesafe' kuralını ihlal etmelerinden dolayı toplamda 44 bin 100 lira idari para cezası uygulandı, ruhsatsız işletilen iş yeri de mühürlendi.

Olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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