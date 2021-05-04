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Yaşam

Ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 17 kişiye 53 bin 550 lira ceza

Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek ruhsatsız iş yerinde kumar oynadıkları belirlenen 17 kişiye idari para cezası verildi. Ruhsatsız iş yeri, zabıta ekiplerince mühürlendi.

AA04 Mayıs 2021 Salı 11:57 - Güncelleme: 04 Mayıs 2021 Salı 11:57
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde salgın tedbirlerine ilişkin özel olarak oluşturulan ekipler, İstiklal Mahallesi Santral Sokağı'ndaki bir adrese baskın yaptı.

Sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 17 kişi hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanunu'na muhalefetten 53 bin 550 liralık ceza tutanağı düzenlendi.

İş yerinin sorumlusuna ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak", "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçlarından adli işlem yapıldı.

Aynı adreste, "Kendini kamu görevlisi veya banka kredi kurumları görevlisi olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan zanlı gözaltına alındı.

Ruhsatsız iş yeri, zabıta ekiplerince mühürlendi.

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