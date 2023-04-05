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Yaşam

Rus kozmonottan Antalya paylaşımı

Rus kozmonot Oleg Artemyev, 'harika sıcak şehir' mesajıyla Antalya'nın uzaydan çekilen fotoğrafını paylaştı.

AA5 Nisan 2023 Çarşamba 15:57 - Güncelleme:
Rus kozmonottan Antalya paylaşımı
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Artemyev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Akdeniz kıyılarında ve Türkiye'nin güneyinde, misafirperver bir tatil şehrinin bulunduğunu belirtti.

Çok sayıda Rus turistin de burayı ziyaret ettiğine işaret eden Artemyev, "Güneşin tadını çıkarırken bu harika sıcak şehrin uzaydan nasıl göründüğünü hiç merak ettiniz mi? Şu anda eşsiz bir fırsatınız var. Baylar ve bayanlar, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Antalya!" ifadelerini kullandı.

Artemyev, mesajıyla birlikte Antalya'nın uzaydan çekilmiş fotoğrafını da paylaştı.

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