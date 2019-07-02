Rusya'da bir temizlikçi, kendini kutup ayısına karşı süpürgeyle savundu
Rusya’nın başkenti Moskova’daki hayvanat bahçesinde bir temizlik görevlisinin kutup ayısına karşı kendini süpürge ve faraşla savunduğu anlar kameraya yansıdı.
Moskova Hayvanat Bahçesi’nde iki görevli temizlik yapmak için bir kutup ayısının kafesine girdi. O sırada kutup ayısı arkası dönük kadın görevlinin üzerine hızla yürüdü.
Kutup ayısını fark eden kadın görevli, sakin bir şekilde elindeki faraş ve süpürgeyle kutup ayısını uzaklaştırdı. Kutup ayısı bir kez daha yaklaşamaya çalışsa da süpürgeden korkup yeniden uzaklaştı.
Diğer görevlinin de dikkatini dağıtmaya çalıştığı ayı geri çekildiğinde, iki görevli kapıya yaklaşarak hiçbir yara almadan kafesten ayrıldı.(Sputnik)
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