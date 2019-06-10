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Rusya'da 'Osmanlı ordu karargahı' kuruldu

Rusya’nın başkenti Moskova’da Osmanlı askeri hayatını tanıtmak amacıyla içerisinde yeniçeri ve sipahilerin bulunduğu temsili ordu karargahı kuruldu

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Rusya’nın başkenti Moskova’da temsili olarak sefer halindeki Osmanlı ordu karargahı kurulup, dönemin askeri hayatı sergilendi.
 
Tverskoy Bulvarı'ndaki parkta düzenlenen “Zaman ve Devir” konulu Tarih Canlandırma Festivali’ne, Türkiye’den bir grup "gönüllü tarih canlandırma ekibi" katıldı.
 
“Ordugah Tarihi Canlandırma Takımı” grubu, sembolik olarak kurulan karargahtaki otağda Osmanlı askeri hayatı ve savaş tekniklerinden örnekler canlandırdı.
 
Osmanlı askerlerinin aslına uygun kostümlerini giyen grup üyeleri, Osmanlı paşası, yeniçeri, sipahi ve tüccarları temsil etti. Gösteride, sefer esnasında Osmanlı askerlerinin gün içerisinde neler yaptığını anlatan canlandırmalar da yapıldı.
 
Canlandırmaları ilgiyle izleyen Rus vatandaşları, temsili Osmanlı askerleri ile fotoğraf çektirdi.
 
Ordugah Tarihi Canlandırma Takımı Başkanı Fatih Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı İmparatorluğu’nun 15, 16 ve 17'inci yüzyıllarına ait canlandırmalar yaptıklarını belirtti.
 
Köse, müzelerde, minyatür ve el yazmaları ile ilgili yaptıkları çalışmalar sonucunda dönemin kıyafetleri, zırhları ve silahlarını imal ettiklerini ifade etti.
 
Tarihi gerçekliğe uygun olan bu eşyaları kullandıklarını aktaran Köse, hobi olarak bu işi yaptıklarını vurguladı.
 
Köse, 40 kişilik ekibin içerisinde mühendisten öğrenciye farklı meslek gruplarına ait kişilerin bulunduğunu ve gönüllük esasına dayalı olarak canlandırma işini gerçekleştirdiklerini dile getirdi.
 
Dünyanın farklı ülkelerinde son yıllarda Osmanlı tarihine yönelik organizasyonlar yapar hale geldiklerini ifade eden Köse, başta Rusya ve Avrupa ülkelerinde yıllardır yapılan bu canlandırma organizasyonlarının Türkiye’de de her geçen gün gelişmeye başladığını anlattı.
 
Köse, Moskova’daki festivalde 15'inci ve 16'ncı yüzyıl Osmanlı Ordugahı canlandırması yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:
 
“Burada temsili olarak bir karargahımız var ve sefer halindeyiz. Bir paşa otağı var. Paşa ve onun askerlerini canlandırıyoruz. Padişah canlandırmasını saygıdan dolayı yapmıyoruz. Moskova halkına bir ordugahta gün içinde neler yaşanır, bunu gösteriyoruz. Günlük hayatta mesela musiki icramız oluyor, çeşitli ritüeller gösteriyoruz, bir paşanın otağına nasıl girilir nasıl çıkılır, nasıl nöbet tutuluyor, bu nöbet nasıl değiştirilir, askerler ne gibi talimler yaparlar, bunları gösteriyoruz. İnsanlar da ilgiyle bunu izliyor.” 
 
Osmanlı tarihini ve kültürünü tanıtmaya yönelik bu çalışmaları için devletten bugüne kadar herhangi bir destek talebinde bulunmadıklarını dile getiren Köse, “Devletimiz bizi görürse ve destek vermek isterse bunu geri çevirmeyiz. Umuyoruz desteklerler. Eğer desteklenirsek bu işi daha iyi yapacağımızı ve etkili olabileceğimizi umut ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Fırçayı uzatan Siamang özür diledi

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