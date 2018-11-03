Rusya’da vefakar köpeğin heykeli dikildi

Rusya’da, vefat eden sahibini 2 yıl boyunca otobüs durağında bekleyen sadık ve vefalı köpeğin heykeli dikildi. Rusya'nın Çelyabinsk şehrinde Belyaş adlı köpeğin heykeli şehrin merkezine yerleştirildi. Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden sahibini 2 yıl boyunca aynı yerde bekleyen köpeğin hatırasını yaşatmaya çalışan insanlar el ele vererek anıtı kurmayı başardı. Yelena Drojjina tarafından başlatılan para toplama kampanyası, yüzlerce hayvanseverin dikkatini çekti. Sosyal medyada bir grup oluşturarak insanlardan yardım toplayan kadın, kısa zaman içinde topladığı paralarla köpeğin heykelini yaptırmayı başardı.

Belyaş adlı köpek trafik kazasında hayatını kaybeden sahibini, 2 yıl boyunca bir otobüs durağında beklemiş, daha sonra aynı yerde bir arabanın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.