Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Rusya’da vefakar köpeğin heykeli dikildi

Rusya’da trafik kazası sonucu vefat eden sahibini 2 yıl boyunca otobüs durağında bekleyen vefalı köpeğin heykeli dikildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya’da, vefat eden sahibini 2 yıl boyunca otobüs durağında bekleyen sadık ve vefalı köpeğin heykeli dikildi. Rusya'nın Çelyabinsk şehrinde Belyaş adlı köpeğin heykeli şehrin merkezine yerleştirildi. Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden sahibini 2 yıl boyunca aynı yerde bekleyen köpeğin hatırasını yaşatmaya çalışan insanlar el ele vererek anıtı kurmayı başardı. Yelena Drojjina tarafından başlatılan para toplama kampanyası, yüzlerce hayvanseverin dikkatini çekti. Sosyal medyada bir grup oluşturarak insanlardan yardım toplayan kadın, kısa zaman içinde topladığı paralarla köpeğin heykelini yaptırmayı başardı. 
 
Belyaş adlı köpek trafik kazasında hayatını kaybeden sahibini, 2 yıl boyunca bir otobüs durağında beklemiş, daha sonra aynı yerde bir arabanın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Antalya´da halk otobüsünde babasının yanına kız çocuğuna taciz

Antalya´da halk otobüsünde babasının yanına kız çocuğuna taciz

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde bir ilk olacak!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde bir ilk olacak!

Milyarlık derbi!

Milyarlık derbi!

2000'li yıllarda oynanmış en iyi 10 Galatasaray - Fenerbahçe maçı

2000'li yıllarda oynanmış en iyi 10 Galatasaray - Fenerbahçe maçı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA