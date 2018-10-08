Rüyasındaki meyvenin ağacından 13 bin tane dikti

Amasya - Suluova yolu üzerindeki ‘Yeşil Vadi’ adlı çiftliğinin bulunduğu mevkide uzun yıllardır başta elma olmak üzere çeşitli meyvelerden yetiştirmesine rağmen istediği geliri elde edemeyip meyvecilikten ümidini kestiği sırada rüyasındaki ‘daha ne duruyorsun, hünnap dik’ sesiyle irkilmesi sonrası bu meyveyi yetiştirmek için araştırmalar yapıp harekete geçtiğini anımsatan Boğaziçi Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Ahmet Karan, “130 dekar bir alanda yaklaşık 13 bin hünnap ağacı yetiştirdik. Her sene 2 bin, 2 bin 500 civarında bir dikim yaptık. Bugün gerçekten Türkiye’nin en ciddi hünnap bahçesini Amasya’ya kazandırdık” dedi.

Tonlarca üretip sattığı hünnaplardan elde ettiği gelirle borçlarını ödeyip ekonomik olarak düzlüğe çıkan 50 yaşındaki Karan, “Ciddi anlamda bize faydası oldu. Özellikle ilaç masrafının düşük olması ve şu anda Türkiye’de değer bulup karşılık anlamında tatmin edici olması bizim için mutluluk verici” diye konuştu.

Hünnabın Çin’de çok önem verilen bir meyve olduğunun altını çizen evli ve 4 çocuk babası Karan, “Çinliler milyonlarca ton hünnap yiyorlar. Bunun sebebi de sağlıkla ilgili. Çinliler hünnap için ‘ölümsüzlük meyvesi’ diyorlar. Avrupalılar da 21. yüzyılın en ciddi meyvelerinden biri olarak görüyor ve ‘süper meyve’ ismini takmışlar” diye konuştu.

Toptan olarak 5-6 lira arasında fiyatlarla sattıkları bu meyvenin üretiminin Amasya’da daha çok yayılmaya başladığına değinen Karan, “İnanıyorum ki hünnap elmanın yerini alacak. 5-6 sene sonra Amasya’ya giren turistler ve ziyaretçiler hünnap heykeliyle karşı karşıya kalacaklar” şeklinde konuştu.

Hünnap çok faydalı

Hünnap pektin, tanen, müsilaj, şeker ve C vitamini ihtiva ediyor. Hünnap, reçel ve sirke yapımının yanı sıra bitkisel ilaç olarak da kullanılıyor. Hünnabın, astım ve solunum sistemi hastalarına çok faydalı olduğu, balgam sökücü ve öksürük kesici özelliği olduğu biliniyor. Kanı temizleyip bağırsakları çalıştıran hünnap, streste vücudun kendini tekrar inşa etmesini hızlandırıyor. Nezle ve soğuk algınlığına karşı direnci artıyor. Şekeri dengeliyor.

Zihni ve bedeni yorgunluk, zafiyet, ağrı kaynaklı uykusuzluk durumlarında insana güç veriyor ve ateşi de düşürüyor.

Uzmanlar her sabah 3 hünnap yemeyi tavsiye ediyor.