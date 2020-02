AA 09.02.2020 09:45 - Güncelleme: 09.02.2020 09:45

Türkiye'nin önemli örtü altı yaş sebze ve meyve üretim merkezlerinden olan Antalya'nın Serik ilçesinde, örtü altı sera üreticileri son günlerde etkili olan soğuk havanın ürünlerini olumsuz etkilememesi için nöbet tutmaya başladı.

Üreticiler, aileleri ile akşamdan başlayarak sabah saatlerine kadar seralarındaki sobaları yakarak ürünlerinin soğuktan etkilenmemesi için canla başla mücadele ediyor.

Hava sıcaklığının eksileri gördüğü bu günlerde seralarında özellikle domates, salatalık, biber gibi ürünleri olan çiftçiler sabaha kadar hiç uyumadan, sobalar sönmesin diye sürekli odun takviyesinde bulunuyor.

İlçede örtü altı üreticiliği yapan Serik Çiftçi Malları Koruma Başkanı Beyazıt Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, seralarda don nöbeti tuttuklarını ve bu nöbetin havanın durumuna göre 3-4 gün daha süreceğini söyledi.

Meteorolojiden aldıkları bilgilere göre nöbete devam ettiklerini belirten Işık, hava sıcaklığının 3-4 derece daha düşmesinin beklendiğini aktardı.

Bu süre içerisinde ürünlerin soğuktan etkilenmemesi için seralardaki sobaları sürekli yakacaklarını kaydeden Işık, "Salı gününden itibaren yağmur başlayacakmış. Yağmur başlayınca don olayı ortadan kalkmış olacak. O zamana kadar nöbetler devam edecek. Şu an seramızda domates var. Ben seramda yakıt olarak odun kullanıyorum. Seradaki 9 sobadan her biri 150 kilo odun alıyor. Bunun da yanması yaklaşık 2 saat sürüyor. Sabaha kadar her sobayı en az 6 kez odunla dolduruyoruz. Yani sabaha kadar 2 ton 700 kilo odun yakıyoruz." dedi.

Havaların soğuması ile odun ve kömür fiyatlarında çok fazla olmasa da bir artış olduğuna dikkati çeken Işık, bu durumu "fırsatçılık" olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Yaktıkları odun ve kömürün, seradaki ürünün üretim maliyetini yükselttiğine vurgu yapan Işık, domatesleri göstererek, "Bunlar bizim geçim kaynağımız iyi bakmak zorundayız." diye konuştu.