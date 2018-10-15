Sabrın değerini bilenlere ödül

Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ensar Vakfı’nın işbirliğinde yürütülen proje kapsamında bu yıl 7’ncisi gerçekleştirilen ve ‘sabır’ temasının işlendiği Türkiye Değer Ödülleri’ne 16 öğrenci layık görüldü.

AĞLAYARAK OKUDUM

Türkiye Değer Ödülleri, öğrencilerde ve toplumda ahlaki değerler yönünden farkındalık oluşturmayı, öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimini desteklemeyi hedefliyor. Öğrencilerin hayat hikayeleri, kendilerinden habersiz şekilde öğretmenleri tarafından hazırlandı. Ödül alan öğrenciler şöyle sıralandı: Serranur Çelik, Mustafa Sayın, Tuğçe Yalman, Ali Osman Balcı, Aysun Zan, Havva Kılıç, Gözden Nur Akbaba, Nimet Biçer, Bilnet Tiyatro Ekibi, Ravza Ferhadoğlu, Nimet Tarhan, Erij Rehani, Sevde Sena Gürel, Yasin Aydın, Ceyda Yalçın, Tarık Gümüş. Ödüller, 20 Ekim’de törenle sahiplerine verilecek. Osmaniye’de, bebekken geçirdiği havale nedeniyle yürüyemeyen, kollarını ise kısmen kullanabilen Aysun Zan’ın hikayesi “Umudun ve Direnişin Öyküsü” başlığıyla ikincilik ödülü kazandı. Necmettin Erbakan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi 20 yaşındaki Zan, akülü aracıyla tek başına yarım saat süren yolculuğun ardından okuluna ulaşıyor. Öğretmenleri tarafından yazılan hikayenin derece almasının kendisini çok mutlu ettiğini vurgulayan Zan “Hayatımın hikayesini başkasının ağzından okumak çok farklı bir duygu. Defalarca okuyup ağladım” dedi.