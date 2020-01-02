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Yaşam

Bakan Selçuk'tan Barış Manço'nun doğum gününe özel paylaşım

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Barış Manço'nun, Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla Belçika Liege Güzel Sanatlar Akademisinde öğrenim görürken Türkiye'ye gelmek için aldığı izin belgesini paylaştı

AA02.01.2020  21:57 - Güncelleme: 02.01.2020  21:59

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Barış Manço'nun, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bursuyla dövizsiz özel öğrenci statüsünde Belçika Liege Güzel Sanatlar Akademisinde öğrenim görerken 27 Kasım 1968'de Türkiye'ye gelmek için aldığı izin belgesini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Selçuk, mesajında, "Türkiye'ye gelmek üzere 17 gün izin istemişsin Milli Eğitim Bakanlığından, keşke hayatta olsan da bütün dünyayı gezebilmen için uzun ve keyifli bir imza atsam. Şad ol Barış Manço, Türkiye hala yediden yetmişe seninle." ifadesini kullandı.


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