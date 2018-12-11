‘Sadaka taşı’ geleneği bu okulda yaşatılıyor

Okulda öğretmen ve öğrenciler, sadaka taşını temsilen koridora konulan ‘yardım kutusu’na her gün para atıyor. Özellikle Erzurum’un uzak semtlerinden okula gelen öğrenciler, ihtiyaç duymaları halinde kutudan para alıyor. Öğrenciler, daha sonra aldıkları kadar ya da daha fazla miktarda parayı yardım kutusuna bırakıyor. Okuldaki uygulamadan memnun olduklarını belirten öğrenciler, yardım kutusu sayesinde herkesin ihtiyacını karşılayabildiğini belirtti. Erzurum Lisesi Müdürü Selami Güneş “Unuttuğumuz değerlerden biri olan sadaka taşını biz günümüze uygunluğu açısından yardımlaşma kutusu olarak isimlendirdik. İhtiyacı kadar para alan öğrenci daha sonra geri getirip bırakıyor. Okula gelen misafirlerimiz farkındalık olması açısından sandığa para bırakıyor. Asıl yardım yapanlar ise öğretmen ve öğrencilerimiz. Yardımlaşmanın önemini burada yaptıklarıyla öğreniyorlar” diye konuştu.