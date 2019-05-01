'Sadece kahramanlar kan verir'
Yüksek binaların dış cephe temizliğini yaparak geçimini sağlayan ‘Örümcek Adam’ lakaplı Tamer Uysal, kan bağışının önemine dikkati çekmek için çatısına tırmandığı Türk Kızılay Eskişehir Bölge Kan Merkezi’ne pencereden girip kan verdi.
Uysal, ‘Sadece kahramanlar kan verir’ sloganıyla tüm personeli şaşırttı. Türk Kızılay Eskişehir Şube Başkanı Egemen Temizsoy ile personele sürpriz yapmak istediklerini anlatan Uysal, “Gerçi arkadaşlar bütün gün kahramanlarla iç içe oldukları için benim çatıdan sarkıp camdan içeri girmeme o kadar da şaşırmadılar. Amacımız hem personeli tebessüm ettirmek hem de kan vererek 3 cana umut olanların birer kahraman olduklarını hatırlatmaktı. Ramazan ayı öncesinde kan bağışına dikkati çekelim istedik” dedi.
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