Sadece kendi oyuyla muhtar oldu

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Baltalı Köyünde 31 Mart günü yapılan mahalli idareler seçiminde 3 muhtar adayı yarıştı. Yapılan seçimlerde 24 seçmenli köyde 20 seçmen sandığa gitti. Yapılan sayımlarda İsmail Keskin 12, Osman Yücel 7, Navi Yücel 1 oy aldı. Seçim sonrası yapılan araştırılmada İsmail Keskin ve Osman Yücel ikametlerini seçimden 6 aydan kısa bir süre içinde köye aldırdıkları için adaylıkları iptal edildi. Bunun sonucunda kendi oyu ile sandıktan 1 oy çıkan Navi Yücel, Baltalı Köyü muhtarı oldu.

Öte yandan diğer adayların Navi Yücel'in akrabası olduğu öğrenilirken, 1 oyla muhtar olan ve mabatasını alan şahıs tarihe geçti.