7 Eylül 2021 Salı 10:42 - Güncelleme: 7 Eylül 2021 Salı 10:42

Safer ayının başlayacak olmasıyla birlikte, bu ayda yapılacak ibadetler hakkında araştırmalar hız kazandı. Safer ayı 2021 yılında Eylül ayının 8'inde başlıyor. Bu ay, Cahiliye döneminde uğursuzluk ve hastalık ayı olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle Safer ayında ibadetler yerine getirilip bolca istiğfar edilir. Safer ayı ilk çarşamba namazı da bu kapsamda en çok yapılan ibadetler arasında yer almaktadır. Peki Safer ayı ilk çarşamba namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte Safer ayı ilk çarşamba namazı kılınışı ve okunacak dualar.

SAFER AYI NE ZAMAN 2021?

Diyanet 2021 dini günler takvimine göre, Safer ayı bu yıl 8 Eylül 2021 tarihinde başlıyor.

Bugün yani 7 Eylül Salı akşam namazından sonra Safer ayının ilk çarşamba gecesi idrak edilecek. Bu gece, Safer ayının ilk çarşamba namazı kılmak isteyenler için Safer ayı ilk çarşamba namazı kılınışı ve okunacak duaları haberimizde derledik. İşte detaylar...

SAFER AYININ İLK ÇARŞAMBA NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Safer ayının ilk çarşamba namazı, 7 Eylül 2021 Salı gününü 8'ine bağlayan gece kılınır.

Belaların birinci kat semaya indiği ay olarak kabul edilen Safer ayında özellikle ilk ve son çarşamba geceleri, gündüzleri çok ibadet ve dua yapmak tavsiye edilmiştir. Safer ayının ilk çarşamba gecesi, belalardan korunmak için bolca dua edilip namaz kılınır.

Safer ayının ilk çarşamba gecesi kılınacak olan namaz çok faziletlidir. Namazın 8 Eylül günü imsak vaktinden önce kılınması gerekmektedir.

SAFER AYININ İLK ÇARŞAMBA NAMAZI NASIL KILINIR?

Safer ayının ilk çarşamba gecesi, Eylül ayının 8'ine denk geliyor. Aynı zamanda Safer ayının ilk günü olan bu gecede ibadet etmek ve namaz kılmak çok faziletlidir.

Safer ayının ilk çarşamba gecesi gece yarısından sonra yeryüzüne inecek belalardan Allah'ın izniyle muhafaza olmak isteyen Müslümanlar, sabah namazından (imsaktan) önce 4 rekat nafile namaz kılar.

Safer ayı ilk çarşamba namazında her rekatta Fatiha'dan sonra 17 kere Kevser Suresi, 5 kere İhlas Suresi, 1 Felak Suresi, 1 kere de Nas Suresi okunup selam verilir. İşte Safer ayı ilk çarşamba namazı kılınışı...

SAFER AYI İLK ÇARŞAMBA NAMAZININ KILINIŞI

1. rekatta : 1 Fatiha + 17 Kevser + 5 İhlas + 1 Felak + 1 Nas okunur.

2. rekatta : 1 Fatiha + 17 Kevser + 5 İhlas + 1 Felak + 1 Nas okunur.

3. rekatta : 1 Fatiha + 17 Kevser + 5 İhlas + 1 Felak + 1 Nas okunur.

4. rekatta : 1 Fatiha + 17 Kevser + 5 İhlas + 1 Felak + 1 Nas okunur.