Safranbolu lokumu üreticileri bayram öncesi hazırlıklarına başladı. 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde ilçeye gelecek olan tatilciler ve bayiler için 10 lokum imalathanesinde çifte kavrulmuş, safranlı, sade, sakızlı, Antep fıstıklı, fındıklı, çikolatalı, gül yapraklı, yaban mersinli lokum hazırlanıyor. Lokumların kilosu çeşitlerine göre 20 TL ile 75 TL arasında satılıyor.

37 yıldır lokum imalathanesinde usta olarak çalışan Ali Filiz, lokumun su, nişasta, şeker ve limon tuzundan üretildiğini belirterek, "Birçok çeşidini yapıyoruz. Su, nişasta, şeker ve limon tuzunu koyduktan sonra bakır kazanlarımız 180 derecede 3,5 saat kaynıyor. Kıvama geldikten sonra içine fındık, fıstık vesaire ekliyoruz. Kalıplara döktükten sonra 1 gün beklemeye alıyoruz. Kesimi yapıldıktan sonra kutulayıp satışa sunuyoruz. Safranbolu lokumunun en önemli özelliği boğazı yakmamasıdır. Lokumlarımızın raf ömrü 2 aydır" dedi.

`İHRACATI DİĞER ÜLKELEREDE GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORUZ´

Lokum üreticisi Erdinç Sezer, bayram için ilçeye gelecek ziyaretçiler için lokum hazırlıklarına başladıklarını ifade ederek, şöyle konuştu: "Bu uzun bayram tatili süresince yaklaşık 100 ton civarında lokum satılacağını düşünüyoruz. Biz de kendi payımıza düşen miktar kadar hazırlıklarımızı yapıyoruz. 2 yıldır Amerika´ya ihracat yapıyoruz. Umarım bu devam eder. Biz de Safranbolu lokumunu tüm dünyaya duyurmaya çalışırız. Biraz daha kapasitemizi artırarak ihracatı diğer ülkelere de gerçekleştirmek istiyoruz. Yaz ayına gelen uzun tatillerde genelde Ege ve Akdeniz sahilleri tercih ediliyor. Biz daha çok günübirlik, kısa tatil tercih edenler için doğru bir destinasyon Safranbolu. Safranbolu 3 ya da 4 gün dolu geçecektir diye tahmin ediyoruz."