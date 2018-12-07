Sağanak felaket getirdi

Meteoroloji hava sıcaklığının 4 ila 6 derece azalacağı uyarısında bulundu. İstanbul’da dün fırtına nedeniyle Arnavutköy Karaburun’da dev dalgalar oluştu. Atatürk Havalimanı’na inmeye çalışan uçaklar beşik gibi sallandı. Antalya’da ise kuvvetli yağış Kaş-Demre D-400 karayolunda heyelana neden oldu. Yamaçtan kopan dev kaya parçası yola yuvarlandı. Her gün yüzlerce aracın geçiş yaptığı yolda yaşanan heyelan sırasında herhangi bir aracın bulunmaması büyük bir faciayı önledi. Öte yandan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Kara yolları ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sağanağın en acı haberi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden geldi. İki gündür etkili olan yağış 4 can aldı.