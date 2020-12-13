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Yaşam

Sağanak nedeniyle mahalleleri birbirine bağlayan yol çöktü

Denizli'nin Çameli ilçesinde, iki mahallenin birbirine bağlandığı yolda, sağanak nedeniyle çatlaklar ve çökme meydana geldi.

DHA13 Aralık 2020 Pazar 15:32 - Güncelleme: 13 Aralık 2020 Pazar 15:32
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Çameli ilçesinde, dün gece aniden başlayan şiddetli yağmur etkili oldu. Kalınkoz ve Yeşilyayla mahallelerini birbirine bağlayan yolda, yağmurun zemini yumuşatması nedeniyle çökme meydana geldi. Büyük çatlakların da oluştuğu yol, ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolda onarım çalışması başlattı.

Yeşilyayla Mahallesi'nin muhtarı Yılmaz Kapan, yağışlar nedeniyle zeminde gevşeme oluştuğunu belirterek, "Bu sabah, yolda göçmeler ve çatlaklar olduğunu fark ettik. Derinliği yaklaşık 40 santimetreyi bulan çatlaklar mevcut. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolun ulaşıma açılması için hemen onarım çalışmalarına başladı" dedi.

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