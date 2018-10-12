Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgula 2018 İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı kura başvuru sonuçları

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgula 2018 İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları araştırılıyordu. Ekim ayının ikinci haftasında Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçlarında son durum ne oldu? Sağlık Bakanlığı personel alım kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları sorgulama sayfası star.com.tr’de! Edinilen son bilgiye göre ise Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları son dakika açıklaması yapıldı. Kuraya katılmaya hak kazanan adaylar için kura tarihi ise 25 Ekim 2018 olarak belirlendi. Kura çekilişi saat 09:00 - 18:00 arasında Ankara'da yapılacak. Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları hakkındaki araştırmalar da artış göstermeye başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından geçtiğimiz ay duyurulan personel alımı ilanı şartlarında, engelli ve eski hükümlü olan 5 bin 298 vatandaşın istihdamının sağlanacağı belirtilmişti. Bakanlık bünyesinde çalışma fırsatı yakalayan binlerce vatandaş da ilana yoğun ilgi gösterdi. İşte merak edilen Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları hakkında detaylar star.com.tr'de...

PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

İŞKUR tarafından yapılan duyuruda Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Nihai Listelerinin belli olduğu ilan edildi. Kurum tarafından yapılan duyuruda iki şehir için iki farklı liste açıklandı.

Açıklanan sonuçlarla birlikte, İstanbul için kuraya katılmaya hak kazanan kişi sayısı 51 bin 767 başkent Ankara için ise 55 bin 538 olarak duyuruldu.

YAZILI TEBLİGAT YAPILMAYACAK! ADAYLARIN BAŞVURU SÜRECİNİ YAKINDAN TAKİP ETMESİ GEREKİYOR

İŞKUR tarafından Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilen aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçlar ve diğer her türlü duyuruların, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün "www.yhgm.gov.tr" internet adresinden ilan edileceği ve kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacağı, bu ilan tebligat yerine geçeceği daha önce açıklanmıştı.

KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kuraya katılmaya hak kazanan adaylar için kura tarihi ise 25 Ekim 2018 olarak belirlendi. Kura çekilişi saat 09:00 - 18:00 arasında Ankara'da yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KURA İLE BELİRLENECEK

İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir. Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı sürekli işçi kadrolarına yerleşen adayların ücretleri merkezi yönetim bütçesinden ödenecektir.

Her aday, ilan edilen kadrolardan bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir meslek koluna başvuru yapacaktır. Kura usulüne tabi kadrolarda istihdam edilecek sürekli işçiler, İş – Kur tarafından bildirilen adaylar arasından Sağlık Bakanlığınca noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecektir.

YAZILI TEBLİGAT YAPILMAYACAK

İş – Kur tarafından Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilen aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü www.yhgm.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine, ihtiyaç duyulacak sayıda yedek adaylar noter kurası ile belirlenecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

a) Engelli, eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylar hakkındaki ilgili mevzuat hükümleri ile 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak.

b) 18 yaşını tamamlamış olmak.

c) Kura usulüne tabi kadrolara başvurulan meslek için son başvuru tarihi itibariyle en az ilköğretim mezunu olmak.

d) Kura usulüne tabi kadrolara başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden / programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika / belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak. e) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

Engelliler için ilan edilen kadroya başvuran adaylar, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla (Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğunu belirten sağlık kurulu raporu) belgelendirmeleri gerekmektedir.

Eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylardan;

Eski hükümlüler için ilan edilen kadroya başvuran adaylar, affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylar, 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

İŞKUR Nedir, Görev ve Yetkileri Nelerdir?

İŞKUR, eski adı "İş ve İşçi Bulma Kurumu" olan iş ve işçi arayanların başvurduğu bir kurumdur. İşsizlik Maaşı, İŞKUR'u önemli bir kurum haline getirdi.

İŞKUR Nedir, Görev ve Yetkileri Nelerdir?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş ve işçi bulmaya aracılık eden önemli bir kamu kuruluşudur. Günümüze kadar çok sayıda kişiyi bir işe yerleştiren veya şirketlere personel temin eden İŞKUR, istihdama önemli katkılar sağlıyor. İşsizlik, Türkiye’nin ve dünyanın önemli bir sorunu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre işsizlik yüzde 12 seviyesinde. Yani Türkiye genelinde 3 milyon 715 bin işsiz var. İşçi ile işvereni buluşturan İŞKUR, işsizlik oranları arttıkça daha da önemli bir konuma yerleşti. Ekonomik gelişmelere paralel olarak İŞKUR’un iş yükü azalıyor veya artıyor. İŞKUR, sadece iş ve işçi bulma fonksiyonu icra etmiyor. İstihdamın korunması ve geliştirilmesi gibi görevleri de bulunuyor.