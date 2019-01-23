Sağlık Bakanlığı’ndan inmeye jet müdahale    

Bakan Koca, inmeye daha kısa sürede müdahale edilebilmesi için ‘inme merkezleri’ adı altında çalışma yürütüldüğünü belirterek, “Bu kapsamda Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne bağlı 15 sağlık tesisinde inme ünitesi, 16 sağlık tesisinde inme merkezi hizmet vermektedir. İnme merkezleri, Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak ve bu alanda eğitim verilen sağlık personeli sayısı artırılacak” bilgisini verdi.

Yazılım geliştirildi

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, 112 bünyesinde komuta kademesinde ve sahada görev yapan 4 bin sağlık personeline inme eğitimleri verildi. Devam eden eğitimler neticesinde sayı 35 bine çıkarılacak. Eğitimler sonrasında, 112’ye bir bildirim geldiğinde bu personel, inmeye ilişkin skalaya göre hastalık tanısını koyacak ve belirlenen inme merkezleriyle temas kurarak, hastayı doğrudan inme merkezine götürecek. Sağlık Bakanlığı tarafından 2019’da kademeli olarak geçilecek ambulanslarda tablet uygulaması kapsamında, inme tanısı konduktan sonra ilk 4.5-6 saat içinde tedaviye başlanabilmesi, zaman kaybı yaşanmaması amacıyla yazılım geliştirildi. Ambulanslarda hastaya ilk müdahale edildiğinde yapılan nabız, EKG gibi uygulamaların sonuçlarının anlık olarak ambulansın gideceği hastanenin ilgili birimine ve aynı anda Komuta Kontrol Merkezi’ne ulaştırıldığı sistem sayesinde, komuta merkezince ambulans personeline talimat verilerek, müdahale için yönlendirme yapılacak.