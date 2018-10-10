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Sahibi olduğu kafede bıçaklandı, hastanede öldü

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, sahibi olduğu kafede çıkan kavgada bıçaklanan Batuhan Çelenkoğlu (22), ağır yaralı götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kavga sırasında Çelenkoğlu'nun yanında olan 2 kişi, gözaltına alındı.

  • DHA
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Olay, dün sabah, ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi Sağlık Sokak'ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle kavganın çıktığı kafeye, yaralı olduğu ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğsüne aldığı tek bıçak darbesiyle ağır yaralandığı belirlenen Batuhan Çelenkoğlu, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
 
Çelenkoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Kavga sırasında Çelenkoğlu'nun yanında olan N.T. (25) ve Ö.T. (22) gözaltına alındı.
 
Kavgada kullanılan bıçak, kafede bulunurken, kafe sahibi olduğu belirtilen Batuhan Çelenkoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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