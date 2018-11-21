Sahibi ölen çiftlik evinden 'müze' çıktı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, adeta müzeye dönüştürülen bir çiftlik evinde toplam bin 528 parça tarihi eser tespit edildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik Alaşehir ilçesi Kavaklıdere Mahallesi'nde çiftçilik yapan 82 yaşındaki Mehmet K'yi takibe aldı.

Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığının arama kararı kapsamında adrese giden ekipler, şüphelinin birkaç gün önce yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Çiftlik evine giren jandarma ekipleri, adeta bir müze görünümünde raf, vitrin ve masalara sıralanan çok sayıda tarihi eserle karşılaştı.

Ev ile eklentilerinde yapılan çalışmada tarih öncesi, Helenistik, Roma, Bizans, İslam ve Osmanlı dönemlerine ait toplam bin 528 parça tarihi eser bulunduğu belirlendi.

Aralarında heykeller, sikkeler, amforalar, vazolar, el yazmaları ve muhtelif eşyaların da bulunduğu eserler, Manisa Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Soruşturmanın operasyon sonrası genişletildiği belirtildi.