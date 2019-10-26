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Şahika’dan mağarada rekor denemesi

Şahika Ercümen, 1999’da bir çobanın karşısına çıkan kirpiyi takip etmesiyle ortaya çıkan ve buzul döneminden kalıntılar taşıyan Mersin Gilindire Mağarası’nda yapacağı rekor denemesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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Şahika, rekoru kırıp bu başarıyı Mehmetçik’e ithaf etmek istediğini söyledi. Ercümen, paletsiz kategoride kadınlar dünya rekorunun 90 metre olduğunu belirterek, bu rekoru 100 metre ile kırmayı hedeflediğini aktardı. Çok zor şartların kendisini beklediğini söyleyen Şahika, şöyle devam etti; ‘’Su ısısı ve mağaranın havası çok değişik. Orada rahat nefes alınamıyor. Benim kırdığım dünya rekorlarının çoğu dikine kategorilerde ve denizde yapılan branşlar. İlk defa ben bir mağarada rekor deniyorum ve ilk defa aslında kendimi zorlayarak paletsiz ve yatay kategorilerde de rekor deniyorum, elimden gelenin en iyisini yapacağım.’’

Milli sporcu, içinde yaklaşık 46 metre derinliğinde su bulunan mağaradaki rekor denemesini 28 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirecek.

MSB´den ´Mehmetçiğe selam´ için teşekkür klibi

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