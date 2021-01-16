Sahil kentlerine can simidi gönderildi

AA 16 Ocak 2021 Cumartesi 20:40 - Güncelleme: 16 Ocak 2021 Cumartesi 20:40

Emniyet Genel Müdürlüğü, denize kıyısı olan il emniyet müdürlüklerine 70 adet uzaktan kumandalı can simidi gönderildiğini bildirdi.

Koruma Daire Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, suda boğulma olaylarına müdahalede kullanılan uzaktan kumandalı can simidinin özellikleri ve kullanımına ilişkin video yer aldı.

Buna göre, uzaktan kumandalı can simidi, deniz taşıtı ya da karadan suya inmeden boğulmakta olan vatandaşa daha hızlı müdahale edebilmek amacıyla üretildi.

Son teknolojiye sahip can simidi, yaklaşık 20 knot hızla 400 metre uzağa gidebiliyor ve vatandaşı kurtardığında otomatik olarak geri dönebiliyor.