Sahte avukat eşini de kandırdı

Polise gelen ihbarlar sonucu, ekipler sahte belgeler ile avukatlık yaptığı öne sürülen Öztürk’ü gözaltına aldı. Hakkında 12 ayrı arama kaydı olan ve 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Öztürk, tutuklandı. Dün görülen duruşmada ise Öztürk’ün eşi Busazhıda K. müşterek çocukları bulunduğunu belirterek, “Sanığın bana karşı herhangi bir eylemi olmamıştır. Kocam onunla tanıştığımda bana ‘Avukatım ama bazı problemlerden dolayı avukatlık mesleğimi icra edemiyorum, yapamıyorum’ demişti” dedi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Öztürk’ün bürosunda yapılan aramalarda sahte avukat kimliği, cübbe ve çok sayıda çek bulundu.