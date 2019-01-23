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Sahte avukat eşini de kandırdı

Antalya’da sahte kimlikle avukatlık bürosu açarak, çok sayıda kişiyi dolandıran Mehmet Öztürk’ün, 7 aylık çocuğunun annesini de ‘Avukatım’ diye kandırdığı ortaya çıktı.

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Polise gelen ihbarlar sonucu, ekipler sahte belgeler ile avukatlık yaptığı öne sürülen Öztürk’ü gözaltına aldı. Hakkında 12 ayrı arama kaydı olan ve 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Öztürk, tutuklandı. Dün görülen duruşmada ise Öztürk’ün eşi Busazhıda K. müşterek çocukları bulunduğunu belirterek, “Sanığın bana karşı herhangi bir eylemi olmamıştır. Kocam onunla tanıştığımda bana ‘Avukatım ama bazı problemlerden dolayı avukatlık mesleğimi icra edemiyorum, yapamıyorum’ demişti” dedi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi. 

Öztürk’ün bürosunda yapılan aramalarda sahte avukat kimliği, cübbe ve çok sayıda çek bulundu.

''CHP´liler, AK Parti gelsin diye dua ediyor''

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