İSTANBUL 23°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Eylül 2020 Cumartesi / 1 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5575
  • EURO
    8,9826
  • ALTIN
    473.93
  • BIST100
    1111.96
Yaşam

Sahte belge düzenleyenlere operasyon

Antalya'da Yabancı uyruklu şahıslara sahte belge düzenleyen iki zanlı tutuklandı.

AA19 Eylül 2020 Cumartesi 23:01 - Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 23:01
ABONE OL

Antalya'da yabancı uyruklu kişilere sahte belge düzenleyen iki kişi tutuklandı.

İl Göç İdaresi Müdürlüğüne müracaat eden Kırgızistan uyruklu A.K'nin, görevlilere ibraz ettiği ikamet izni müracaat belgesinin sahte olduğu tespit edilince çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri, A.K'nin, belgeyi Kırgızistan uyruklu S.T'den 3 bin 300 lira karşılında aldığını ve belgenin üzerinde göç idaresinin kaşe ve mührü olunca gerçek sandığını söylemesi üzerine operasyon düzenlendi.

Yabancı uyruklu kişilere sahte belge düzenleyen S.T. ile yabancılara danışmanlık hizmeti veren A.O, gözaltına alındı. İş yerlerinde yapılan aramada ele geçirilen çok sayıda sahte belgeye, "tedaviye uygundur" ibareli kaşeye ve bilgisayara el konuldu.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.