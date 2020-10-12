Sahte içki nedeniyle 4 günde 32 kişi hayatını kaybetti

AA 12 Ekim 2020 Pazartesi 23:32 - Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 23:32

Yasa dışı yoldan kazanç elde etmek amacıyla üretilip satılan sahte içki can almaya devam ediyor.

Kırıkkale'de 9 Ekim'de sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle Yüksek İhtisas Hastanesine başvuran 8 kişiden 7'si hayatını kaybetti, 1 kişinin yoğun bakım ünitesindeki tedavisi ise sürüyor.

İzmir'de 9 Ekim'den bu yana çeşitli hastanelere başvuran 34 kişi de sahte içkiden zehirlendiklerinden şüphelendiklerini ifade etti. İzmir'de yaşamını yitirenlerin sayısı 16'ya ulaştı. Diğer hastaların tedavisine devam ediliyor.

Mersin'de de hastaneye başvuran 13 kişiden 5'i vefat etti. Çeşitli hastanelerdeki 8 kişinin tedavileri sürüyor.

İstanbul'da sahte içkiden zehirlendiklerinden şüphelenilen 4 kişiden 1'i öldü. Tedavisi süren 3 kişiden 2'sinin ise solunum cihazına bağlı olduğu öğrenildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 1 kişi ölürken, 1 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde de sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 kişi yaşamını yitirdi.



İlçenin Çömlekçi Mahallesi'ndeki iki ayrı alkol zehirlenmesi şüphesiyle Semran B. (66) bir özel hastaneye, İbrahim Y. (74) ise Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Semran B. ve İbrahim Y. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

22 şüpheli gözaltına alındı

Ölümle sonuçlanan zehirlenmelerle ilgili soruşturmalar sürüyor.

Kırıkkale'de gözaltına alınan 3 kişi arasında yer alan zanlılardan Ö.U, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "olası kastla adam öldürme" ve "sağlık için tehlikeli madde temini" suçlarından tutuklandı. 2 kişi ise savcılıkça serbest bırakıldı.

İzmir'de gözaltına alınanların sayısı 12'ye ulaştı. Bazı şüphelilerin yakalanma olasılığına karşı metil alkol ambalajlarına "dezenfektan" etiketi yapıştırdıkları ileri sürüldü.

Mersin'de 5 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili de 3 zanlı tutuklandı.

İstanbul'da da sahte içkiden zehirlenme olaylarına ilişkin metil alkol sattığı öne sürülen bir iş yerinin sahibi ile 2 kişi gözaltına alındı.

Aydın'da sahte içki sattığı öne sürülen 1 şüpheli yakalandı.