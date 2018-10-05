Şakalaşma sırasında arkadaşını öldüren gence 3 yıl 4 ay hapis

Olay, geçen 29 Haziran'da merkez Kocasinan ilçesi Saraybosna Mahallesi Eryapan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Sezai Yıldız ve Y.Ş , birlikte menemen yapıp yemek üzere arkadaşları E.Ü.'nün evine gitti. E.Ü., evine gelen 2 arkadaşıyla önce boş tüfekle şakalaştı, sonra da içine mermi koyduğu silahı buzdolabının yanına bıraktı. Bu sırada mutfakta menemen hazırlayan Y.Ş., arkadaşı Sezai Yıldız'a şaka yapmak için tüfeği aldı. E.Ü.'nün silahın içine mermi koyduğundan habersiz Y.Ş., tüfeği Yıldız'ın kafasına doğrultarak tetiğe bastı. Başından vurularak ağır yaralanan Sezai Yıldız, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası gözaltına alınan Y.Ş. tutuklanarak, cezaevine konuldu.

3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Y.Ş. ile avukatı hazır bulundu. Son sözü sorulan Y.Ş., "Çok pişmanım, tüfeğin içi boş sanıyordum. Böyle olduğu için çok üzgünüm. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Y.Ş.'yi, 'taksirle ölüme veya yaralanmaya sebep olma' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırarak, tahliyesine karar verdi.