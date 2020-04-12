İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,6987
  • EURO
    7,3183
  • ALTIN
    363.483
  • BIST100
    96471
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Sakarya ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağına uymayan 298 kişiye ceza kesildi
Yaşam

Sakarya ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağına uymayan 298 kişiye ceza kesildi

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Sakarya ve Zonguldak'ı da kapsayan iki günlük sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesiyle 298 kişiye 948 bin 708 lira para cezası kesildi.

AA12 Nisan 2020 Pazar 19:14 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 19:14
ABONE OL

Sakarya Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 büyükşehir ve Zonguldak il sınırları içinde uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında sorumlu oldukları alanlarda denetimlerini sürdürdü.

Jandarma ekipleri, Kaynarca, Kocaali ve Pamukova'da birer, Arifiye ve Karapürçek'te ikişer, Hendek'te 3, Serdivan'da 4, Ferizli ve Karasu'da 7'şer, Sapanca'da 8 olmak üzere 36 kişiye 3 bin 186'şar liradan toplam 114 bin 696 lira para cezası verdi.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelindeki denetim ve kontrollerde 142 kişiye 3 bin 186'şar liradan toplam 452 bin 412 lira para cezası kesildi.

Jandarma ve polis ekiplerinin denetim ve kontrolleri devam ediyor.

- ZONGULDAK'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL EDEN 120 KİŞİYE PARA CEZASI

Zonguldak'ta da polis ekipleri, yasak kapsamında kent merkezinde ve ilçelerde denetimlerini sürdürdü.

Zonguldak merkezde 28, Kozlu'da 14, Kilimli'de 3, Ereğli'de 49, Devrek'te 14, Çaycuma'da 4, Alaplı'da 2 ve Gökçebey'de 6 kişi olmak üzere 120 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden toplamda 381 bin 600 lira cezası verildi.

Bu arada bir kişi hakkında ise adli işlem yapıldı.

Emine Erdoğan'dan o unutulmaz şarkıyla duygulu mesaj!

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ölen saldırganın kim olduğu ortaya çıktı
Ölen saldırganın kim olduğu ortaya çıktı

Ölen saldırganın kim olduğu ortaya çıktı

Türkiye'ye teşekkür etti: Osmanlı gibi yardıma koştunuz
Türkiye'ye teşekkür etti: Osmanlı gibi yardıma koştunuz

Türkiye'ye teşekkür etti: Osmanlı gibi yardıma koştunuz

Teröristler taktik değiştirdi: Savunma hattı kuramıyoruz
Teröristler taktik değiştirdi: Savunma hattı kuramıyoruz

Teröristler taktik değiştirdi: Savunma hattı kuramıyoruz

'150 civarında adacık Türkiye'nin'
'150 civarında adacık Türkiye'nin'

'150 civarında adacık Türkiye'nin'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.