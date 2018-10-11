Sakarya’da 20 öğrenci yemekten zehirlendi
Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan bir öğrenci yurdunda yedikleri yemekten zehirlendiği iddia edilen 20 öğrenci hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
- İHA
Edinilen bilgilere göre, Serdivan ilçesinde bulunan bir öğrenci yurdunda öğrenciler yedikleri yemekten zehirlendiği iddia edildi.
Yurda çağrılan ambulanslar ile 20 öğrenci ToyotaSa Acil Yardım Hastanesi ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen öğrencilerin tedavilerinin hastanede sürdüğü belirtildi.
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