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Sakarya'da 73 düzensiz göçmen yakalandı

Sakarya'da Afganistan uyruklu 73 düzensiz göçmen yakalandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mevcut güven ve huzur ortamının devamına yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında polis ekipleri, yabancı uyruklu şahıslara yönelik denetim ve kontrollerde yurda yasal olmayan yollardan giriş yapan Afganistan uyruklu 73 düzensiz göçmeni yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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