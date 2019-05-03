21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,976
  • 6,667
  • 243.971
  • 93.938
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Sakarya'da acı olay: Kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

Sakarya'da öğretmen olarak görev yapan 39 yaşındaki Elçin Öztürk, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Beşköprü Hacı Emine Oba İlkokulunda görev yapan sınıf öğretmeni Elçin Öztürk'ün, bugün saat 06.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiği bildirildi.

Açıklamada, Öztürk'ün ani ölümünün, okulu, çevresi ve eğitim camiasında büyük üzüntüye yol açtığı vurgulandı.

16 yıllık öğretmen Öztürk'ün 2007 yılından bu yana Hacı Emine Oba İlkokulunda görev yaptığı ifade edilen açıklamada, eşi Metin Öztürk'ün de Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesinde beden eğitimi öğretmeni olarak görevini sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, evli ve iki kız çocuğu annesi olan Öztürk'ün cenazesinin yarın Bahçelievler Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, eğitim camiasının neferlerinden Elçin öğretmenin vefatından büyük üzüntü duyduğunu aktararak, "Bu sabah her zaman olduğu gibi öğrencilerine ve okuluna gitmek üzere hazırlık yaparken ani kalp krizi sonucu hayatını kaybeden meslektaşımız Elçin Öztürk'e Allah'tan rahmet, öğretmen eşi, çocukları, ailesi, öğrencileri, öğretmen arkadaşları ve tüm Milli Eğitim camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

HDP´li vekile tokat gibi sözler: Siz farklı ülkede mi yaşıyorsunuz?

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin açıklamasına tapki

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin açıklamasına tapki

Ahmet Altan'a Anayasa Mahkemesi'nden ret

Ahmet Altan'a Anayasa Mahkemesi'nden ret

Kılıçdaroğlu'nun korumalarına soruşturma

Kılıçdaroğlu'nun korumalarına soruşturma

Bakan Albayrak'tan enflasyon değerlendirmesi

Bakan Albayrak'tan enflasyon değerlendirmesi

ABD'de üniversite skandalı! ailesi 6.5 milyon dolar ödemiş

ABD'de üniversite skandalı! ailesi 6.5 milyon dolar ödemiş

Bakan Soylu: Ortak operasyona imkan tanıyacak düzenlemeleri yaptık

Bakan Soylu: Ortak operasyona imkan tanıyacak düzenlemeleri yaptık

Eşi Dilber Ay'ın ölüm nedenini açıkladı

Eşi Dilber Ay'ın ölüm nedenini açıkladı

Mevlana'nın torunu konuştu: Bu bizi üzüyor

Mevlana'nın torunu konuştu: Bu bizi üzüyor
 

POPÜLER HABERLER

Türkmenistan Devlet Başkanı rap yaptı

Türkmenistan Devlet Başkanı rap yaptı

Google resmen açıkladı! O özellik devreye giriyor...

Google resmen açıkladı! O özellik devreye giriyor...

Bu görüntü Türkiye'den

Bu görüntü Türkiye'den

Hobi olarak başlamıştı...Talebe yetişemiyor!

Hobi olarak başlamıştı...Talebe yetişemiyor!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA