Sakarya'da bir kişi asansör boşluğuna düştü

AA 11 Şubat 2021 Perşembe 21:22 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 21:22

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 5'inci kattan asansör boşluğuna düşen 19 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi'nde bulunan 5 katlı binada elektriklerin kesik olduğu sırada cep telefonu ışığını yakarak arkadaşıyla aşağı inen Kürşat K. (19), henüz bilinmeyen bir nedenle asansör boşluğuna düştü.

Önden giden arkadaşı, ışığın kesilmesi ve düşme sesi duyması üzerine Kürşat K'nin boşlukta yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı Karasu Devlet Hastanesine kaldırdı.

Durumu ağır olan genç, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.