İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9767
  • EURO
    7,5602
  • ALTIN
    384.935
  • BIST100
    100159
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Sakarya'da dere kenarında silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi ağır yaralandı
Yaşam

Sakarya'da dere kenarında silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi ağır yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde dere kenarında silahlı saldırıya uğrayarak sırtından vurulan 1 kişi ağır yaralandı.

İHA14 Mayıs 2020 Perşembe 01:15 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 01:15
ABONE OL

Olay, Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi Karacasu Deresi Kanal Boyu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. isimli bir kişi ismi henüz belirlenemeyen bir şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırı sonucu M.Ç. isimli kişi sırtından vurularak yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yaralı şahıs Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Saldırı sonucu ağır yaralanan M.Ç. buradaki ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri olayın yaşandığı bölgede incelemeler yaparak, saldırı sonucu kaçan şüpheliyi yakalamak için inceleme başlattı.

TİKA Azerbaycan'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.