Sakarya'da facia: Anne, baba ve kızı hayatını kaybetti

İddiaya göre, Ömercikler Mahallesi'nde yaşayan Abdurrahim (45), eşi Hacer (43) ve çocukları Zeynep (20) ile Emirhan Z. (19) doğal gaz sobası borusunun yerinden çıkması sonucu karbonmonoksit gazından zehirlendi.



Sabah ablası Hacer Z'ye telefonla ulaşamayan kardeşi, eve gelerek kapıyı kırıp içeri girince aileyi hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Eve gelen ekiplerin yaptığı kontrolde Abdurrahim, eşi Hacer ve kızları Zeynep Z'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Durumu kritik olan Emirhan Z. ise Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Ailenin, gece akrabalarında kalan bir çocuğunun ise zehirlenmekten kurtulduğu belirtildi.

Öte yandan ilçede bir fabrika çalışan Hacer Z'nin gece mesai arkadaşlarına rahatsız olduğunu söyleyerek eve gittiği bildirildi.

Acı haberi alan ailenin yakınları, gözyaşı döktü.

Cenazeler, savcının incelemesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.