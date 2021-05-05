Sakarya'da hayvan kaçakçılarına tutuklama

AA 05 Mayıs 2021 Çarşamba 00:18 - Güncelleme: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 00:18

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 5 büyükbaş hayvanın çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede ikamet eden S.T, S.E. ile A.T. farklı günlerde ineklerini otlaması için Soğuksu Mahallesi'ndeki meralık alana bıraktı.

S.T'nin 1, S.E'nin 2 ve A.T'nin 2 ineğinin kaybolması üzerine hayvan sahipleri, durumu Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

İhbarı değerlendiren jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen V.İ, Y.İ, E.İ. ve G.İ. gözaltına alındı.

Jandarma'daki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.İ. savcılık ifadesinin ardından salıverildi, V.İ,Y.İ. ve E.İ. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.