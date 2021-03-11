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Yaşam

Sakarya'da iki vagon yandı

Sakarya'da TCDD'nin hurdaya ayırdığı iki vagon yandı.

AA11 Mart 2021 Perşembe 21:30 - Güncelleme: 11 Mart 2021 Perşembe 21:58
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) hurdaya ayırdığı vagonların olduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi'nde TCDD'ye ait hurdaya ayrılmak üzere parkta bekletilen tren vagonlarında henüz öğrenilemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altın alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında iki vagonun tamamen yandığı görüldü.

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