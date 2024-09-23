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Yaşam

Sakarya'da kahreden olay! Yanan araçta can verdiler

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında yanan otomobildeki çift hayatını kaybetti.

AA23 Eylül 2024 Pazartesi 07:15 - Güncelleme:
Sakarya'da kahreden olay! Yanan araçta can verdiler
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D-650 kara yolunda Sakarya istikametinde seyreden Salim Kaba (73) idaresindeki 54 RA 250 plakalı otomobil, yol yapımı nedeniyle araç kuyruklarının oluştuğu Hayrettin mahallesi mevkisinde, önündeki 03 BB 288 plakalı otomobile çarptı.

Savrulan 03 BB 288 plakalı otomobil de 06 DBG 559 plakalı araçla çarpıştı.

Kaza nedeniyle, LPG'li olduğu öğrenilen 54 RA 250 plakalı otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın çıkan otomobilde bulunan Saadet Kaba hayatını kaybetti, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan ve ambulansla Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı eşi de tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Araçta çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Öte yandan kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, çalışmaların tamamlanmasıyla trafiğe açıldı.

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