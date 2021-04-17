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Yaşam

Sakarya'da kumar operasyonu

Sakarya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip kumar oynayan 21 kişiye para cezası verildi.

AA17 Nisan 2021 Cumartesi 01:30 - Güncelleme: 17 Nisan 2021 Cumartesi 01:30
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 21 kişiye 66 bin 150 lira para cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kabakoz Mahallesi Mevlana Caddesi'nde bulanan boş bir dükkan ile İstanbul Caddesi'nde boş arazide bulunan barakada kumar oynandığının belirlenmesi üzerine harekete geçti.

Denetimlerde, 21 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymayarak kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 66 bin 150 lira para cezası verildi.

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