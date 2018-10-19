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Sakarya'da mısır yüklü TIR devrildi: 1 ölü

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkan mısır yüklü TIR devrildi.

  • DHA
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 TIR sürücüsü öldü. Kaza dün akşam 21.30 sıralarında İznik Karayolu Pekmezli rampasında meydana geldi. Adapazarı istikametine giden Hasan Baltacı (62) yönetimindeki 10 ACK 97 plakalı mısır tanesi yüklü TIR sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada TIR sürücüsü Hasan Baltacı ağır yaralandı. Kazayı görenler 112 ve polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Baltacı´ya yaptıkları tüm müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti. Sürücünün cesedi yapılan incelemelerin ardından Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bursa İznik Adapazarı Karayolu kaza nedeniyle trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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