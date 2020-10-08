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Yaşam

Sakarya'da narkotik operasyonu

Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

AA08 Ekim 2020 Perşembe 19:37 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 19:37
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Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde kullanan, bulunduran ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik çalışmalar kapsamında Arifiye ilçesinde operasyon düzenlendi.

H.G'ye ait ikamette yapılan aramada, satışa hazır 3 kilogram 406 gram esrar ele geçirildi.

Bir ruhsatsız tabancanın da bulunduğu aramalar sonucunda gözaltına alınan H.G, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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