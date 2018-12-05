Sakarya'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, Taraklı - Geyve yolu Akseki mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 14 ER 403 plakalı otomobil ile 34 VA 1983 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kazada yaralanan M.E., M.K., M.D. ve Ç.K. Geyve İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.