Sakarya'da doğalgaz hattında şiddetli bir patlama meydana geldi

Nayir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın, Erenler ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldiğini söyledi.

Vali Nayir, şu bilgileri verdi:

"Olayın doğal gaz Bözüyük-Adapazarı ana dağıtım hattında heyelana bağlı olduğunu tahmin ediyoruz. Daha önce de orada heyelan riski varmış, çalışma başlatılmış. Çok yakınında yerleşim yok. Şu anda can kaybı, yaralanma yok. Hem doğal gaz hem de itfaiye ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini aldı."