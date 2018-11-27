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Sakarya'da sahilde insan kemikleri bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesindeki sahilde insana ait olduğu tespit edilen kemik parçaları bulundu.

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 Alınan bilgiye göre, 32 Evler mevkisinde sahildeki kumların arasında kemik parçaları gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, güvenlik önlemi aldıktan sonra inceleme başlattı. Kemik parçalarının insana ait olduğu belirlenirken, konuyla ilgili geniş çaplı çalışma başlatıldı.

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