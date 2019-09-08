Sakarya'da korkutan görüntü! Gören dehşete düştü

Sakarya'da sahilde iskelet bulundu
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinin Karadeniz sahilinde iskelet bulundu.
- İHA
Olay, sabah saatlerinde Kaynarca’nın Karaboğaz sahilinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, ava giden avcılar sahilde iskelet ve şort görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak incelemelere başladı.
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