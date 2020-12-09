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Yaşam

Sakarya'da tartıştığı kişiyi vurdu

Sakarya'da tartıştığı kişiyi vuran şüpheli yakalandı.

AA09 Aralık 2020 Çarşamba 18:13 - Güncelleme: 09 Aralık 2020 Çarşamba 18:13
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tartıştığı kişiyi vuran şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Akyazı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Tır Garajı alanında karşılaşan A.B. ve K.Y. henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine K.Y, silahla A.B'yi yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı A.B'yi Akyazı Devlet Hastanesine kaldırdı. Buradaki müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen A.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Silahıyla yakalanan K.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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