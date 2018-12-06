Sakarya’da tır kamyona çarptı: 2 yaralı

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Kaza, Geyve ilçesi Bağlarbaşı mevki Adapazarı istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Adapazarı istikametine giden 20 AAN 869 plakalı tır, önünde seyir halinde olan 64 BB 977 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyon yan yattı. 2 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle ulaşıma uzun süre kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayı gören diğer sürücüler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri meydana gelen kazada yaralanan iki sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Olay yerine gelen vinçle kamyon kaldırılırken, yol trafiğe tekrardan açıldığı öğrenildi.