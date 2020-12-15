Sakarya'da trafik kazası

AA 15 Aralık 2020 Salı 18:41 - Güncelleme: 15 Aralık 2020 Salı 18:41

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde otomobilin, tır dorsesinin altına girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Ş. idaresindeki 11 ED 490 plakalı otomobil, İsmail A'nın kullandığı 11 EF 061 plakalı tırla D-650 Karayolu'nun Adliye Mahallesi mevkisinde çarpıştı. Kazada tırın dorse kısmının altına giren otomobilin sürücüsü Mehmet Ş. ile araçta bulunan Faruk Ş. ve Emrah Ş. yaralandı.

Kazada araç içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık personelince hastaneye kaldırıldı.