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Yaşam

Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

AA07.01.2020  22:09 - Güncelleme: 07.01.2020  22:09

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, E.E.Ş, F.E. ve E.K'nin Kuzuluk Mahallesi'ndeki adreste uyuşturucu imal ettiğini belirleyen Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahısların aracını takibe aldı.

Şüphelileri Demirli mevkisinde durduran ekipler, araçta ve şahıslar üzerinde yaptıkları aramada, tabanca, fişek, uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı düşünülen 7 bin lira ile sakız kutusu içerisinde 36,93 gram toz esrar ele geçirdi.

Kuzuluk ve Yalı mahallelerindeki 2 adresi de arayan ekipler, 11 gram kubar esrar, imalatta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda çakmak gazı, sinek ilacı, sentetik uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek, Hint kınası ile tabanca ve kutu içerisinde 9,98 gram sentetik uyuşturucu maddesine el koydu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.E.Ş. ve E.K. tutuklandı, F.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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